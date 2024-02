La Compagnia La Ragnatela al Teatro Dehon di Bologna con “Aggiungi un posto a tavola”

Al Teatro Dehon di Bologna dal 1° al 3 marzo, venerdì e sabato ore 21 e domenica ore 16, la Compagnia La Ragnatela riporta in scena nel suo 50° anniversario la commedia musicale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritta con Jaja Fiastri “Aggiungi un posto a tavola“.

Don Silvestro, parroco di un immaginario paese di montagna, riceve la celeberrima telefonata del Padreterno in persona che gli comunica l’intenzione di mandare sulla terra il secondo diluvio universale e riceve l’incarico di costruire un’arca di legno, per mettere in salvo dal diluvio tutti gli abitanti e gli animali del paese. Per portare a termine il suo compito il curato avrà bisogno dell’aiuto dei compaesani, che chiaramente non gli crederanno subito.

Di don Silvestro è perdutamente innamorata Clementina, figlia del sindaco del paese, Crispino; quest’ultimo, avido e miscredente, è invece ostile al parroco e tenta di ostacolarlo in tutti i modi…

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo. Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it