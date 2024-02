Maltempo, situazione delle strade provinciali modenesi: prosegue il monitoraggio fiumi, ponti aperti

Prosegue l’attività di monitoraggio delle strade provinciali da parte dei tecnici della Provincia di Modena, a seguito del maltempo che dalla giornata di lunedì 26 febbraio sta coinvolgendo il territorio provinciale, con abbondanti precipitazioni, specialmente nella zona collinare e montana.

Nel pomeriggio di martedì 27 febbraio non sono emerse criticità e la situazione viene costantemente controllata anche per quanto riguarda il livello idrometrico dei corsi d’acqua, che pur essendo in fase di innalzamento, al momento non stanno comportando la chiusura dei ponti.

I tecnici raccomandano prudenza per chi si mette alla guida, specialmente nelle ore serali, ricordando inoltre l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene a bordo.