Maltempo: la situazione delle strade provinciali modenesi è regolare, livello fiumi sotto controllo

E’ regolare la situazione sulle strade provinciali, a seguito del maltempo che dalla giornata di lunedì 26 febbraio sta coinvolgendo il territorio provinciale, con abbondanti precipitazioni, specialmente nella zona collinare e montana.

I tecnici della provincia stanno monitorando la rete viaria con particolare attenzione ad eventuali movimenti franosi che possano interessare il transito e al momento non segnalano situazioni di criticità.

Viene monitorato anche il livello idrometrico dei corsi d’acqua, che al momento sono tutti sotto la soglia di allerta, pertanto non sono previste chiusure di ponti.

I tecnici raccomandano prudenza per chi si mette alla guida, specialmente nelle ore pomeridiane e serali, ricordando inoltre l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene a bordo.

Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest’anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura.

I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.