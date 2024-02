L’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo invita i propri cittadini ai cinque incontri nelle frazioni

Al via gli appuntamenti 2024 con la popolazione promossi dal Comune di Vezzano sul Crostolo per incontrare i propri cittadini nelle frazioni in cui vivono. Appuntamenti ritenuti molto importanti dall’Amministrazione Comunale e che quindi vengono organizzati periodicamente per tenere sempre vivo l’ascolto e il confronto nonché per fare il punto della situazione sulle esigenze del territorio.

Si parte martedì 5 marzo alle ore 20.30 con Montalto dove l’incontro si terrà nella sede della Polisportiva in Via Ca’ de Miotti. Le date successive il 12 marzo a Sedrio nella sede della Protezione Civile, il 15 marzo a La Vecchia negli spazi del Circolo Tricolore, il 18 marzo a Pecorile presso gli spazi ricettivi – dove si trova il bar – gestiti dalla Cooperativa Valcampola, per concludere venerdì 22 marzo nella sala del Consiglio a Vezzano sul Crostolo.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.