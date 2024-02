Centro storico e commercio: al Valli un confronto sul futuro dei centri storici e le nuove sfide della città

Giovedì 29 febbraio, alle ore 17, la Sala degli Specchi del teatro Valli ospiterà l’evento “Paesaggi urbani. Verso una nuova dimensione del centro storico” in cui l’assessora a Commercio e Valorizzazione del centro storico di Reggio Emilia Mariafrancesca Sidoli si confronterà con diversi esperti e rappresentanti politici sulle dinamiche che caratterizzano oggi i centri storici delle città, comprese quello di Reggio. Obiettivo dell’incontro sarà consegnare alla città metodo, analisi, contributi, azioni e prospettive future rispetto a uno dei temi che maggiormente anima il dibattito pubblico locale e non solo. Si coglierà inoltre l’occasione per gettare uno sguardo su quello che potrà essere il cammino nel prossimo futuro, con gli scenari e le sfide che l’attualità propone.

Nel corso dell’incontro il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi illustrerà quanto messo in campo dall’Amministrazione in questi anni per il centro storico, in termini di progettazione, investimenti e riqualificazione. Elena Granata, professoressa associata di Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura e studi urbani del Politecnico di Milano, interverrà sul futuro delle nostre città e sui cambiamenti economico-sociali che stanno investendo i luoghi che abiteremo. L’assessore a Mobilità e trasporti, turismo e commercio della Regione Emilia Romagna, Andrea Corsini illustrerà poi la nuova legge regionale in materia, con cui la Regione punta a promuovere l’istituzione e lo sviluppo di hub urbani e di prossimità, al fine di sviluppare processi di rilancio socio-economico. Una decisione strategicamente importantissima per il futuro dei centri storici urbani della nostra regione, che produrrà i propri effetti nel prossimi anni e rispetto a cui anche Reggio Emilia dovrà farsi trovare pronta.

Nel corso dell’evento, Luca Tamini, responsabile scientifico di Urb&Com Lab del Politecnico di Milano, presenterà una parte dello studio svolto in collaborazione con il Laboratorio urbanistica e commercio del Politecnico di Milano per approfondire la situazione socioeconomica relativa al tessuto commerciale del nostro centro storico. Nel corso delle indagini che il Politecnico ha svolto negli scorsi mesi, sono stati raccolti contributi da parte di una pluralità di soggetti tra cui le associazioni di categoria del commercio, dell’industria, dei proprietari immobiliari, i rappresentanti degli ordini professionali, istituzioni culturali e religiose, università e ancora i marchi della grande distribuzione che ha scelto di investire in centro storico: tutte le realtà che a vario titolo giocano un ruolo fondamentale non solo come osservatori di dinamiche, ma come forza propulsiva necessaria per realizzare un patto necessario pubblico-privato condiviso, per far fronte alle sfide contemporanee che i centri storici delle città medie sono chiamate ad affrontare.

L’incontro si concluderà con un tavolo di confronto tra policy maker per una comparazione di esperienze e buone pratiche in contesti analoghi, strategie messe in atto, sfide in corso e opportunità. Vi prenderanno parte l’assessora al commercio e valorizzazione della città storica Mariafrancesca Sidoli per Reggio Emilia; l’assessore allo sviluppo e valorizzazione commerciale, marketing territoriale, servizi al cittadino e trasformazione digitale di Piacenza, Simone Fornasari, e l’architetto Giovanni Fontana, manager del Distretto urbano del commercio di Brescia.

Per partecipare all’evento (gratuito), è necessario prenotarsi su: comune.re.it/centrostorico