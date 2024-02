Unimore partecipa al Global Women’s Breakfast

I Dipartimenti di Scienze Chimiche e Geologiche e di Scienze della Vita di Unimore hanno aderito all’iniziativa Global Women’s Breakfast (GWB, https://iupac.org/gwb/) organizzata a livello mondiale dalla IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry che propone una colazione globale delle donne IUPAC e si terrà in concomitanza con la Giornata delle Donne e delle Ragazze nella Scienza delle Nazioni Unite.

L’obiettivo principale dell’evento, che si terrà martedì 27 febbraio 2024 dalle ore 11.00 alle 14.00 presso l’Aula U0.1 del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (via Campi, 103) a Modena e a distanza (meet.google.com/gbw-ucmq-rsn), è quello di promuovere l’uguaglianza di genere in particolare nelle discipline scientifiche.

“In qualità di organizzatore dell’evento, – afferma la prof.ssa Erika Ferrari di Unimore – sono molto orgogliosa che Unimore abbia patrocinato il “Global Women Breakfast” in questa importante fase storica. Sebbene tanto sia stato fatto negli ultimi anni su inclusione, uguaglianza, empowerment e parità di genere, la sotto rappresentanza delle donne rimane comunque un problema diffuso, soprattutto in discipline STEM (ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico). L’evento vuole essere non solo un momento di riflessione, ma anche lo spunto per stabilire una rete attiva di donne e uomini atta al superamento delle barriere all’uguaglianza di genere nella scienza. Riteniamo che sia importantissima la partecipazione soprattutto da parte delle nuove generazioni, che potranno condividere il loro punto divista in un clima scevro da pregiudizi. Ritengo che questa possa essere la strada giusta da percorrere insieme per raccogliere la sfida di smantellare gli stereotipi di genere e portare i benefici della scienza a tutti, di tutti i sessi”.

L’appuntamento sarà aperto dal Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche prof. Gian Antonio Battistuzzi, per poi proseguire con gli interventi sul tema “Catalyzing Diversity in Science” della prof.ssa Tindara Addabbo, Delegata per le Pari Opportunità di Unimore, della dott.ssa Elisa Galli, Presidente Gruppo Interdisciplinare di Chimica dei Radiofarmaci – G.I.C.R., della prof.ssa Carol Imbriano e della prof.ssa Barbara Ruozi del Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore.

A seguire si terrà un dibattito su “La diversità nella Scienza: un dialogo tra percezioni e realtà” che sarà curato dalle dott.sse Marianna Tosato e Alessandra Olarini del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche. La discussione di temi di grande importanza sociale sarà condotta in un clima rilassato, accompagnato da un caffè e da un light brunch.

La partecipazione è gratuita, ma si chiede di compilare il form di iscrizione bit.ly/GBW24Unimore.

L’iniziativa è stata patrocinata anche dal Gruppo Interdivisionale di Chimica dei Radiofarmaci (G.I.C.R. http://www.gicr-associazione.it/).