Modena: gli speronano l’auto che poi vandalizzano a colpi di mazza

Nella giornata di ieri ulteriore attività di contrasto è stata attuata da personale del Comando Provinciale dei Carabinieri che ha operato simultaneamente con più pattuglie.

Nell’ambito di tale attività, nel corso della quale sono state controllate 104 persone di

cui 37 straniere, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria

un ragazzo di 20 anni, per i reati di danneggiamento e lesioni personali, commesse nei

confronti di due giovani di 19 e 20 anni.

Le due vittime, che viaggiavano in centro città a bordo della loro autovettura,

venivano improvvisamente speronati da un altro mezzo da cui scendeva l’indagato che, in

compagnia di altri individui non identificati, si dava improvvisamente ad atti di vandalismo

in danno del mezzo delle persone offese, utilizzando tutti allo scopo delle mazze da

baseball.

L’esplosione dei finestrini dell’auto vandalizzata causava il ferimento dei due

viaggiatori, colpiti da numerose schegge di vetro. Entrambi riportavano lesioni.

L’immediato intervento dei Carabinieri, allertati dagli aggrediti, permetteva di

identificare uno degli autori dei reati e di procedere al sequestro di una mazza da baseball.