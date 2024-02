“Giornata Mondiale dell’Udito”, da AudiCare Studio Acustico il test audiometrico e la prima consulenza sono gratuiti per tutto il mese di marzo

In occasione del World Hearing Day, il 3 di Marzo ci celebra la Giornata Mondiale dell’Udito, nata per sensibilizzare la prevenzione sulla perdita dell’udito e per promuovere l’assistenza sulle patologie uditive. Anche noi di AudiCare Studio Acustico dedicheremo tutto il mese di Marzo alla vostra salute uditiva, effettuando gratuitamente il controllo audiometrico e la prima consulenza presso la sede di Formigine.

AudiCare è vicina a voi e sarà presente per eseguire lo screening uditivo gratuito anche nelle seguenti farmacie con cui collabora:

Venerdì 1/03: Farmacia Santa Rita – Maranello

Mercoledì 6/03: Farmacia Vittorio Veneto – Vignola

Venerdì 8/03: Farmacia Regina Pacis – Sassuolo

Lunedì 11/03: Farmacia San Lorenzo – Montese

Mercoledì 13/03: Farmacia San Pietro dott. Zucchi – Formigine

Venerdì 15/03: Ottica Foto Center Benini – Savignano sul Panaro

Sentire bene per vivere bene

L’intervista alla Dott.ssa Nadia De Vecchio, audiometrista specialista in audioprotesi.

Tutti abbiamo bisogno di comunicare. Una comunicazione efficace vuole dire parlare e udire senza difficoltà e quando non sentiamo bene, creiamo un’interferenza nella nostra comunicazione, generando una moltitudine di problematiche alla nostra quotidianità.

“Non è solo una sordità grave a portare a queste complicazioni, spiega Nadia De Vecchio, titolare di AudiCare Studio Acustico, ma basta un leggero abbassamento uditivo procurato da otiti, dall’esposizione a rumori o semplicemente il calo uditivo fisiologico dovuto all’età, per causare un vero e proprio disagio psicofisico”.

Spesso chi soffre della perdita d’udito fatica ad accettarla o addirittura la nega. Cosa bisogna fare se si percepisce questa difficoltà?

“Se un familiare nota questo comportamento, sarebbe opportuno che consigliasse un controllo uditivo. Da un semplice test dell’udito (screening audiometrico) si può valutare, infatti, la capacità uditiva, il grado del deficit e capire in che modo intervenire per rimediare.

Il medico specialista per queste problematiche è l’otorinolaringoiatra. Una volta scartato l’intervento chirurgico o le cure farmacologiche, la strada più coerente in molti casi sarebbe l’utilizzo di apparecchi acustici.

Il medico di base, inoltre, ha un ruolo fondamentale per coinvolgere il paziente a non sottovalutare il problema. L’audiometrista e l’audioprotesista, insieme al medico di riferimento, lo supportano nel percorso di riabilitazione uditiva, scegliendo gli apparecchi acustici idonei e personalizzati in funzione delle necessità e seguendolo per l’ottimizzazione dell’adattamento”.

Come scegliere l’apparecchio acustico più adatto?

“La scelta degli apparecchi acustici avviene attraverso un percorso sanitario. Ci dev’essere una figura professionale specializzata (Tecnico Audioprotesista) che, dietro prescrizione medica, sappia consigliare ed applicare gli apparecchi acustici idonei per ciascun individuo. Essendo dispositivi medici altamente tecnologici, sono regolabili e personalizzabili.

Adattano automaticamente le loro prestazioni in relazione all’ambiente in cui si trovano. Il loro funzionamento è semplice e sofisticato allo stesso tempo.

Grazie al lavoro dell’audioprotesista, il dispositivo viene tarato in funzione di ciò che la persona ha bisogno di sentire, personalizzandolo in base al suo profilo uditivo, sia audiologico che anatomico.

Le regolazioni sono studiate in modo specifico per le esigenze individuali, con lo scopo di abbattere il rumore e migliorare la comprensione delle parole”.

Quando è consigliabile iniziare a utilizzare l’apparecchio acustico?

“Salvo controindicazioni mediche, non appena si notano difficoltà uditive, è opportuno intervenire quanto prima con l’utilizzo degli apparecchi acustici.

Sentire bene migliora la qualità di vita e le relazioni, rallenta il processo d’invecchiamento del cervello, rafforzando la memoria e la concentrazione”.

AUDICARE STUDIO ACUSTICO

Via Fiume, 27/29 angolo Via Piave, 33 Formigine (MO)

Tel: 333 6898763 www.audicare.it