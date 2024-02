Francesco Gualerzi al Piccolo Teatro di S.Ilario

Dopo Flaco Biondini, Graziano Romani, Davide Zilli e i fratelli Sgavetti, un altro evento da non perdere giovedì 29 febbraio (ore 21) a S.Ilario, questa volta con Francesco Gualerzi (sax e clarinetto) accompagnato dalla fisarmonica dell’ottimo Daniele Donadelli. Per l’occasione il Piccolo Teatro in Piazza si trasforma in un’osteria d’altri tempi grazie alla rassegna “Cosa fai giovedì sera?” promossa da Teatro l’Attesa e Parrock Cafè ANSPI con il sostegno dell’Amministrazione Comunale. Gli ingredienti? Un concerto, l’atmosfera informale, “chiacchiere” con gli artisti e un buon bicchiere.

Il reggiano Francesco Gualerzi, polistrumentista, compositore e cantautore, inizia a suonare il clarinetto nelle band folcloristiche alla fine degli anni Settanta. Dopo il Conservatorio e una precoce esperienza nel gruppo di Andrea Mingardi, fonda il proprio complesso, gli Studio Hertz, con cui nel 1985 vince il festival di Castrocaro con il suo brano “Sarà forse in America”. Con il nome d’arte Francesco Hertz, partecipa nel 1986 al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte dove si classifica quinto. Negli anni successivi incide due singoli e due album per la Durium, per la CGD e poi per la CBS. In questo spazio di tempo si specializza nello studio del sassofono jazz suonando musica fusion e jazz con vari gruppi. Nel 1993, dopo la scomparsa di Augusto Daolio, entra, insieme a Danilo Sacco, come cantante e polistrumentista nei Nomadi. Con loro vive, fino al 1998, diverse stagioni artistiche, conquistando con la band emiliana numerosi dischi d’oro e di platino.

Nel 2006 fonda con Mirco Ghirardini, il Concerto a fiato l’Usignolo, un settetto di soli fiati che ripropone le più belle musiche tradizionali emiliane. Nel gruppo compone diversi brani che verranno poi incisi nell’album “Di Buon Mattino”.

Nel 2014 crea l’Officina del Battagliero. Si tratta di un recupero storico culturale di opere folcloristiche delle zone fra Parma e Reggio. Con questa formazione incide due lavori: il primo nel (2015) si intitola “Alla Pattacini” e omaggia il mitico compositore Tienno Pattacini. Il secondo (2017) “Alla Nostra Maniera” è dedicato ad opere di vari altri valenti autori del genere ballabile ispiratisi a Giuseppe Verdi e agli Strauss.

Tra cantautorato e tradizione, una serata da non perdere per conoscere da vicino grandi interpreti e le loro storie di vita e musica.

Ingresso 5 Euro. Attivo il servizio bar con Parrock Cafè. Prevendite: Tabaccheria Merlini, piazza Repubblica, Sant’Ilario d’Enza. Prenotazione telefonica: 328 6019875.