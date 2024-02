Elenco di chiusure previste sulle autostrade della Regione

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori propedeutici previsti nell’ambito del lotto 0 del Passante, sarà chiuso il tratto Bologna Borgo Panigale-allacciamento A13 Bologna-Padova, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO

DALLE 22:00 DI SABATO 2 ALLE 6:00 DI DOMENICA 3 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale (km 4+800) e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova (km 14+400), verso Ancona/Pescara.

Di conseguenza, sarà contestualmente chiuso anche il Raccordo di Casalecchio, nel tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione Ancona/Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A13 alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio;

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per chi proviene da Milano ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO ALLE 6:00 DI VENERDI’ 1 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova (km 14+400) e Bologna Borgo Panigale (km 4+800), verso la A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, per chi percorre la A13 Bologna-Padova e proviene da Padova, sarà chiuso anche lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1; inoltre, il Raccordo di Casalecchio non sarà raggiungibile per chi proviene da Ancona o da Padova.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Ancona o da Padova ed è diretto verso Milano, uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro sulla A14, percorrere la Tangenziale di Bologna, il Ramo Verde della Tangenziale e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale;

per chi proviene da Ancona o da Padova ed è diretto verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro sulla A14, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio;

per chi proviene da Padova ed è diretto verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio;

per chi proviene da Padova ed è diretto verso Milano, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13, percorrere la Tangenziale di Bologna, il Ramo Verde della Tangenziale e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale.

**

Per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena o di Rimini nord.

**

Per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Riccione, verso Ancona.

Nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Montefeltro ovest”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72, SS16 Adriatica, via Enrico Berlinguer e rientrare in A14 alla stazione di Riccione.

**

Sempre per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 27 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Valle del Rubicone, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Rimini nord sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Rubicone est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Solarolo, via Tolemaide, via Tosi, SS16 Adriatica, SP33, rotonda Carlo Brighi, via Secondo Casadei, rotonda Gli Antonelli e rientrare sulla A14 alla stazione di Valle del Rubicone;

per la chiusura dell’entrata di Rimini nord, verso Bologna: Valle del Rubicone;

per la chiusura dell’entrata di Rimini nord, verso Ancona: Rimini sud.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO ALLE 6:00 DI VENERDI’ 1 MARZO

-sarà chiusa l’area di servizio “Rubicone ovest”, situata nel tratto compreso tra Valle del Rubicone e Rimini nord, verso Ancona.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 27 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Stati Uniti e Corso Argentina ed entrare sulla A4 alla stazione di Padova est.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 1 ALLE 6:00 DI SABATO 2 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e Padova sud, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Stati Uniti e Corso Esperanto ed entrare sulla Diramazione di Padova sud a Padova sud.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO ALLE 6:00 DI VENERDI’ 1 MARZO

Sulla D13 Diramazione Padova sud:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Padova e Padova sud, verso la A13.

Di conseguenza, sarà contestualmente chiuso lo svincolo che dalla SS516 Piovese (Corso 1 Maggio) immette sulla Diramazione di Padova sud, verso la A13; inoltre, non sarà raggiungibile l’entrata della barriera di Padova sud.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, percorrere via Marco Polo, SS16 adriatica, SP9 via Mincana ed entrare sulla A13 a Terme Euganee;

per la chiusura dell’entrata di Padova sud: Padova Zona Industriale o Terme Euganee.

**

Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 6:00 di giovedì 29 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Santa Maria Maddalena, SS16 Adriatica, Via Marconi, Via Modena, SP19 via Eridano e rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord;

-dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 29 febbraio, sarà chiusa l’area di servizio “Po est”, situata nel tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova.

**

Per attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 29 febbraio alle 6:00 di venerdì 1 marzo, sarà chiusa la stazione di Occhiobello, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara nord o di Villamarzana Rovigo sud.

**

Per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 29 febbraio alle 6:00 di venerdì 1 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.

In tale orario, l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, percorrere la viabilità ordinaria: SR88 viale Giovanni Amendola, SP18 via Biganelli, SP16 via Europa unita, via Zabarella, via Basse, SS434 Transpolesana e rientrare sulla A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud;

-dalle 22:00 di venerdì 1 alle 6:00 di sabato 2 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova.

Si precisa che la stazione di Villamarzana Rovigo sud sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Padova e Bologna.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto. In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, via Basse, via Zabarella, SP16 via Europa unita, SP18 via Biganelli, SR.88 viale Giovanni Amendola e rientrare sulla A13 alla stazione di Rovigo;

per la chiusura dell’entrata di Villamarzana Rovigo sud, verso Padova: Rovigo;

per la chiusura dell’entrata di Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna: Occhiobello.

******

Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 6:00 di giovedì 29 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Ancona (A14 Bologna-Taranto) ed è diretto verso Milano.

In alternativa, ai veicoli in entrata alla stazione di Bologna Casalecchio e diretti verso Milano, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale sulla A14, mentre chi è in transito sulla A14, con provenienza da Ancona e diretto verso Milano, potrà proseguire regolarmente sulla A14, per poi immettersi sulla A1 in direzione del capoluogo lombardo.

******

AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-PARMA

Roma, 26 febbraio 2024 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 26, alle 6:00 di martedì 27 febbraio; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “San Martino est”.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 febbraio, per consentire lavori di pavimentazione. In tale orario, l’area di servizio “San Martino est”, non sarà raggiungibile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP39, SS9 Via Emilia, SP343R, per rientrare sulla A1 a Parma.