Castelnovo Monti: ripreso dalle telecamere, denunciato dai carabinieri il ladro della palestra comunale

Si sarebbe introdotto all’interno della palestra Comunale delle scuole medie di Castelnovo né Monti ed avrebbe asportato una cyclette per riabilitazione del valore di circa 300 euro, alcuni palloni da pallavolo, ed una cassa portatile amplificata bluetooth. Le indagini svolte dai carabinieri della locale Stazione, supportate dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza poste nei pressi della palestra, hanno permesso di risalire all’identificazione di un 51enne, noto agli stessi carabinieri.

Con le accuse di furto aggravato i militari reggiani hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, un uomo di 51 anni, peraltro sottoposto alla sorveglianza speciale e all’obbligo di presentazione alla P.G. per precedenti specifici. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

L’origine dei fatti risale al 21 febbraio, quando un responsabile della palestra comunale si presentava presso gli uffici della locale Stazione dei carabinieri, per denunciare il furto di una cyclette per riabilitazione, alcuni palloni da pallavolo, ed una cassa portatile amplificata bluetooth. Il denunciante, rappresentava ai militari che all’esterno del locale vi era la presenza di telecamere di video sorveglianza, inoltre faceva presente di aver visto su una nota piattaforma di compravendite online l’annuncio della vendita di una cyclette del tutto identica al modello oggetto di furto, riferendo il nome del venditore. Formalizzata la relativa denuncia, i militari davano avvio alle approfondite indagini, analizzando le video riprese delle telecamere poste nei pressi della palestra. Dall’accurata analisi dei video, i militari constatavano la presenza del presunto ladro, il quale giungeva a bordo della propria autovettura priva di oggetti al suo interno, per poi fare ritorno sempre a bordo della propria autovettura dopo circa dieci minuti con il vano posteriore occupato da materiale. A seguito di ulteriori accertamenti, i militari identificavano il presunto autore del furto, invitandolo presso gli uffici della caserma. Il 51enne dopo essere sentito, ammetteva le sue responsabilità e riconsegnava la refurtiva, che veniva poi restituita dai carabinieri ai legittimi proprietari.

Pertanto i militari di Castelnovo né Monti hanno acquisito a carico dell’uomo elementi circa la sua presunta responsabilità in ordine al reato contestato circostanza per cui veniva denunciato alla Procura reggiana in relazione ai citati riferimenti normativi violati.