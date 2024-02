Bologna aderisce a Global Leadership Exchange

L’Azienda Sanitaria Locale di Bologna -in accordo con la Regione Emilia-Romagna- ha aderito alla rete Global Leadership Exchange (in precedenza denominata International Initiative for Mental Health Leadership) insieme ad organizzazioni e rappresentanti di Australia, Canada, Inghilterra, Olanda, Nuova Zelanda, Irlanda del Nord, Repubblica di Irlanda, Scozia, Stati Uniti e Slovacchia).

Questo risultato è il frutto di un percorso condiviso con il Comune di Bologna e Università di Bologna che attraverso l’integrazione di competenze, risorse e progettualità aperte a tutta la rete degli stakeholders della Città Metropolitana contribuisce ad arricchire il sistema locale di opportunità per la salute mentale.

GLE promuove collaborazioni nel settore della salute mentale, disabilità e delle dipendenze da sostanze per facilitare il miglioramento dei servizi, il confronto fra esperienze e la diffusione di buone prassi a livello internazionale.

L’adesione dell’AUSL di Bologna è un contributo positivo alla rete di GLE e arriva in un momento in cui c’è un interesse crescente a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale per affrontare con nuovi approcci le sfide che la cura e la promozione della salute mentale delle persone pongono ai servizi e alle comunità in generale.

Questa collaborazione sarà per i servizi di salute mentale dell’AUSL di Bologna e più in generale per tutta la rete degli stakeholders che vi fanno riferimento un’opportunità di crescita a partire dai percorsi collaborativi già in essere e dai nuovi che potranno generarsi attraverso il confronto e lo scambio di buone prassi con i partner internazionali di GLE.

Il Presidente e CEO di GLE Steve Appleton ha affermato: “Saluto con molto piacere come nuovo membro di GLE l’Azienda di Bologna, il cui lavoro si inserisce in un contesto di attenzione alla qualità dei servizi e all’innovazione in salute mentale come quello della Regione Emilia Romagna che amplia le possibilità di collaborazione e di apprendimento reciproco fra tutti i membri di GLE.

Paolo Bordon, Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna dichiara: “Siamo orgogliosi di questa nuova partnership con GLE. Si tratta di una alleanza rinforzerà la nostra spinta a lavorare con gli strumenti propri di una azienda sanitaria per la creazione di una cultura e di conseguenza di un ambiente sociale e istituzionale nel quale tutti abbiano accesso a cure adeguate e supporto per la salute mentale di qualità.”

Luca Rizzo Nervo, Assessore welfare e salute – Comune di Bologna: “Da tempo a Bologna Comune e Azienda Usl lavorano insieme per affrontare il tema della salute mentale in modo integrato, valorizzando le risorse proprie degli utenti stessi, delle famiglie e dell’intera comunità. L’adesione di Ausl alla rete GLE è quindi un’occasione molto importante per condividere e rafforzare questo approccio, promuovendo azioni di ricerca e confronto e favorendo lo scambio di esperienze e buone prassi anche a livello internazionale”

La delegata all’Impegno Pubblico dell’Università di Bologna, Maria Letizia Guerra, sottolinea la rilevanza strategica dell’affiliazione di AUSL al network internazionale in quanto produrrà benefici tangibili anche sul percorso di collaborazione sulla salute mentale “perché ci vuole una città” avviato oramai tre anni orsono con AUSL e Comune, nell’ambito del quale l’Università continua a perseguire la valorizzazione della conoscenza e della ricerca per incrementare la sua responsabilità sociale.

Informazioni su GLE