Al Teatro Duse di Bologna Chicos Mambo in CAR/MEN

Uno spettacolo ideato per far divertire il pubblico, grazie a una messa in scena ricca ed esuberante che accoglie e trasforma generi artistici diversi come la danza, il teatro, il canto, la clownerie. È CAR/MEN, lo spettacolo dei Chicos Mambo in scena mercoledì 28 febbraio alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna. Lo show, ideato e coreografato da Philippe Lafeuille, si avvale della scenografia e delle luci curate da Dominique Mabileau.

Sul palco una fantasia coreografica originalissima, ironica e trasgressiva, con richiami inevitabili alla Spagna e ai suoi stereotipi, all’opera di Bizet, ai personaggi diventati miti in chiave contemporanea.

Per approcciare Carmen, icona di riferimento dell’opera e non solo, rivisitata migliaia di volte, Lafeuille crea un gioco di maschere che valorizza tutte le sue infinite sfumature. Il grido finale della sigaraia, ‘libera è nata, libera morirà’, si traduce in libertà di movimento senza codificazioni o etichette, in una creazione artistica che va oltre i generi, mixando sapientemente opera e balletto, danza contemporanea e flamenco, il comico e il tragico, corpi danzanti, voce, parole e musica…

