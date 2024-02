A Ravarino ritorna “Non TemiAMO la Matematica”

Dal 2 al 16 marzo a Ravarino si tiene la dodicesima edizione di “Non TemiAMO la Matematica”, la rassegna che promuove la cultura scientifica attraverso incontri pubblici e conferenze divulgative: tema centrale di quest’anno sarà “L’intelligenza artificiale”.

Si inizia il 2 marzo con il fisico matematico Pierluigi Contucci, ospite per la prima volta a Ravarino, che terrà la conferenza dal titolo “Paura dell’intelligenza artificiale? No, grazie!”. Il 9 marzo, poi, si parlerà dell’applicazione dell’intelligenza artificiale nella produzione di automobili; relatori: Luca Zoboli e Luca Pirré, pianificatori di produzione presso la Lamborghini. Scopriremo così come l’intelligenza artificiale trova già applicazione nella nostra Motor Valley.

Giovedì 14 marzo salirà sul palco il prof. Piergiorgi Odifreddi, volto storico della rassegna, che terrà una lezione dal titolo “L’Intelligenza artificiale: l’ultima scintilla – Algoritmi e informazione”: questa conferenza sarà accreditata anche per la formazione dei giornalisti. Si chiude il 16 marzo con il convegno Nazionale di didattica della Matematica, rivolto ai docenti, ma aperto a tutti, e chi si protrarrà dalle 9.00 alle 16.30. Sempre sabato 16, alle 17.00, si terrà la conferenza su Poesia e Matematica, con relatori il Prof. Bruno d’Amore, matematico, e il prof. Alberto Bertoni, docente di Letteratura e Poesia.

La rassegna, giunta ormai alla sua dodicesima edizione in un crescendo di attenzione e partecipazione, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama regionale per tutti gli appassionati e i curiosi del mondo scientifico e matematico.

«Con la questa rassegna – spiega la sindaca di Ravarino, Maurizia Rebecchi – prosegue il nostro impegno per far scoprire ad un pubblico sempre più ampio quali e quante siano le relazioni tra la Matematica ed il mondo che ci circonda, non solo in ambito tecnico- scientifico ma anche in ambito artistico, musicale, poetico. Quest’anno abbiamo voluto affrontare un tema di grande attualità quale è l’intelligenza artificiale: una realtà matematica molto avanzata, che consente di creare modelli in grado di comprendere ed interagire con noi usando il nostro linguaggio».

Per dare corpo all’Intelligenza Artificiale, l’assessore alla innovazione digitale, Patrizio Piga, ha creato un avatar, battezzato ARIA. «Sarà lei – spiega l’Assessore Patrizio Piga – a presentare le conferenze ed i laboratori al pubblico. Vogliamo evidenziare che dietro l’intelligenza artificiale c’è la scintilla della creatività umana».

Nell’ambito della rassegna è prevista anche “Matematica Kids e Junior”: laboratori di matematica rivolti ai ragazzi frequentanti l’Istituto Comprensivo di Ravarino, per avvicinarli a questa disciplina in modo serio e, al tempo stesso, curioso e divertente.

La rassegna “Non temiAMO la Matematica” è patrocinata dalla Provincia di Modena, dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti ed è consigliata la prenotazione sul sito www.nontemiamolamatematica2024.it o telefonando ai numeri 059.800.830 o 335.6526.871

GIOVEDI’ 14 CONFERENZA DI PIERGIORGIO ODIFREDDI

Il professor Piergiorgio Odifreddi condurrà una conferenza pubblica giovedì 14 marzo alle ore 21,00 al teatro comunale di Ravarino, dal titolo “L’intelligenza artificiale – L’ultima scintilla”, in cui intende affrontare questi temi: “Negli ultimi mesi l’Intelligenza Artificiale è affiorata nel dibattito pubblico, in seguito all’esplosione di Chat Gpt. In realtà il dibattito al proposito è vecchio come il mondo, letteralmente, perché il problema teorico ha di molto preceduto le sue realizzazioni pratiche. Dal mito di Pigmalione al film 2001 Odissea nello spazio, l’umanità si è sempre chiesta quale potesse e dovesse essere il suo rapporto con l’artificiale e con le macchine. Oggi teme che presto le macchine potrebbero porsi un’analoga domanda, su quale possa e debba essere il loro rapporto con il naturale e con l’uomo”.

Piergiorgio Odifreddi è matematico e scrittore italiano. Laureato in matematica, ha proseguito gli studi negli Stati Uniti presso le università dell’Illinois e della California, e in Russia presso l’università di Novosibirsk. Tornato in Italia, è stato docente di matematica all’università di Torino e ora si occupa di divulgazione scientifica.