Al liceo scientifico Wiligelmo di Modena presentata la nuova biblioteca dell’istituto

Al liceo scientifico Wiligelmo di Modena è stata presentata sabato 24 febbraio la nuova biblioteca dell’istituto, rinnovata nell’ultimo anno grazie ad un finanziamento Pnrr di 124mila euro che ha consentito l’installazione di nuovi arredi, in particolare tavoli, sedie e scaffalature dotate di ruote oltre ad allestire un laboratorio di scienze e un laboratorio per una webradio. così da poter creare spazi multifunzionali con postazioni per lo studio, spazi di lavoro per piccoli gruppi e aula magna.

Per la dirigente scolastica Daniela Barozzi «la nostra biblioteca è un luogo di confronto e di idee dove i ragazzi si incontrano per discutere di libri, con il gruppo di lettura “Librando”, per intervistare autori o per proporre le loro letture alla cittadinanza, con il progetto “Una passeggiata con i libri”. La multifunzionalità degli spazi la rende poi un luogo al servizio degli studenti, oltre che a tutti i modenesi».

La biblioteca è da tempo presente nei locali del liceo Wiligelmo ed ha iniziato un processo di rinnovamento a partire dal 2020, mentre dal gennaio 2022 è entrata a far parte del Polo Bibliotecario modenese.

Il liceo scientifico Wiligelmo Modena ha 1.114 iscritti distribuiti in 47 classi e da dall’anno scolastico 2024/2025 sarà attivato l’indirizzo di studi “liceo scientifico – opzione scienze applicate” con due classi prime, che si affiancheranno ai tradizionali percorsi didattici.

Complessivamente nel territorio modenese ci sono 36.599 iscritti agli istituti superiori per un totale di 1.577 classi, mentre alle scuole secondarie di primo grado (le cosiddette scuole medie) ci sono 19.832 studenti distribuiti in 890 classi. Alla scuola primaria gli alunni sono 27.999 per 1.373 classi e nelle scuole d’infanzia sono 8.587 bambini in 411 sezioni.

Il numero complessivo della popolazione scolastica modenese è pari a 93.017 per 4.251 classi.