A Modena controlli dei Carabinieri sugli autobus, due giovani denunciati

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno svolto uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati consumati a bordo degli autobus di linea,

al fine di garantire la sicurezza di autisti e utenti per via delle diverse segnalazioni ricevute

di recente circa la presenza sui mezzi pubblici di giovani importuni.

I militari, saliti a bordo di più autobus nella tratta Modena – Carpi, hanno proceduto

su un mezzo di trasporto ad osservare la condotta di due ragazzi tunisini di età di 30 e 24

anni che, in orario serale, hanno iniziato ad assumere atteggiamenti molesti e provocatori

nei riguardi di altri passeggeri. Proprio per evitare degenerazioni, gli operanti si sono

qualificati e hanno eseguito un controllo, ulteriormente approfondito in ragione dei precedenti di interesse rilevati. Eseguita una perquisizione personale, i due giovani sono

stati trovati in possesso di pericolosi coltelli a serramanico e sono stati fatti scendere dal bus in località Lesignana.

Nella circostanza, uno dei due soggetti ha tentato di ostacolare l’attività di polizia

giudiziaria, opponendo attiva resistenza e strattonando continuamente i Carabinieri. Il

controllo è stato poi esteso alle loro dimore, dove gli operanti hanno sequestrato hascisc e

cocaina, con conseguente segnalazione amministrativa alla Prefettura.

Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per porto abusivo di armi e uno di loro anche per resistenza a pubblico ufficiale.

L’attività di polizia giudiziaria si inserisce in una più ampia strategia finalizzata a rendere più sicura la comunità viaggiante, sia presso le autostazioni e fermate, sia a bordo degli stessi mezzi, come da esigenze colte nel quotidiano contatto di prossimità con autisti

e passeggeri