Progetto di riqualificazione edificio accanto al MEF, Federalberghi-Confcommercio: ottima notizia per la città

“Una bella notizia per la città e per il turismo modenese il progetto di recupero dell’edificio degli ex Magazzini frigoriferi in via Soli, a due passi dal MEF, presentato all’Amministrazione da parte dell’imprenditore Franco Iorio: si tratta di un tassello fondamentale di recupero di un’area turisticamente strategica, che contribuirà ad aumentare sempre più il livello qualitativo dell’accoglienza e lo stesso appeal turistico di Modena”.

Così Amedeo Faenza, noto albergatore e Presidente provinciale di Federalberghi-Confcommercio, in merito al progetto di recupero annunciato oggi attraverso un comunicato dell’Amministrazione Comunale di Modena.

“Dopo tanti, troppi anni di abbandono e degrado – precisa Faenza – , grazie alla visione ed all’iniziativa di Iorio, vedrà finalmente la luce un solido progetto di riqualificazione e vera e propria rigenerazione urbana, con cui Modena si attrezza sempre più per accogliere turisti internazionali con servizi di qualità”.

“Sono convinto – conclude Faenza – che questo come altri investimenti in corso o che prenderanno piede nei prossimi mesi nel settore ricettivo e su tutta la filiera dell’accoglienza, uniti ad una strategia vincente di promo-commercializzazione turistica, contribuiranno ad affermare sempre più Modena come meta turistica sui diversi segmenti e target di mercato ed a rendere il turismo, come sogno di decenni, un vero asset di sviluppo sostenibile del territorio”.