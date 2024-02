Parco della Creatività: Legambiente e 400 modenesi uniti per chiedere al Comune di Modena un’area verde tra il cemento

Nella convinzione che la riqualificazione del comparto ex AMCM – Parco della Creatività – debba promuovere l’adattamento al cambiamento climatico attraverso una più vasta inclusione di infrastrutture verdi per fronteggiare il fenomeno dell’isola di calore urbana e la naturale gestione delle acque di pioggia, il circolo Legambiente “Angelo Vassallo” di Modena ha raccolto 400 firme per chiedere la costituzione di un’area verde al suo interno.

A fronte di un intervento di riqualificazione che interessa una colata di cemento di circa 35.000m², l’associazione ritiene sia doveroso intervenire sul progetto alla luce anche delle previsioni ARPAE che prevedono un futuro con meno pioggia e più giorni di siccità, un aumento di 2,5° delle temperature massime, aumento di notti tropicali e di giorni con ondate di calore. Uno studio dell’Ausl di Modena ha calcolato un aumento significativo della mortalità nella popolazione modenese durante i mesi estivi, specialmente nella popolazione più anziana.

“Nel progetto attuale – afferma il circolo Legambiente – il comparto ex AMCM si presenta come un’immensa isola di calore dove non sono previste aree verdi che possano mitigarne gli effetti. Tutto questo per Legambiente non solo è in contrasto con il buon senso, ma anche con i numerosi studi italiani ed esteri, con le esperienze di riqualificazione che sono state svolte nel mondo anche in tempi non recenti.

Assieme a 400 modenesi proponiamo dunque al sindaco e alla giunta di rivedere il progetto nella parte non ancora cementificata di circa 1000m² e denominata Piazza dei Binari, sul retro del Laboratorio Aperto. Chiediamo si realizzi un parco alberato che, grazie alla corretta scelta del substrato e delle alberature, garantisca il trattenimento dell’acqua piovana e l’ombreggiamento.

Ringraziamo i cittadini che hanno partecipato a questa petizione, che diventa così il primo atto di un’azione collettiva e creativa nel Parco della Creatività a dimostrazione che anche la cura per l’ambiente è cultura“, conclude il circolo Legambiente “Angelo Vassallo” di Modena.