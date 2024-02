Modena, rapina in concorso ai danni di un 14enne: quattro minorenni indagati

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà quattro minorenni – due 14enni, un 15enne ed un 16enne – per il reato di rapina in concorso in danno di un altro ragazzino di 14 anni.

In particolare, il 30 gennaio scorso, tramite l’applicazione della Polizia di Stato “YouPol”, un utente anonimo aveva trasmesso un video, acquisito su un noto canale social, relativo ad un’aggressione con impossessamento di uno zainetto da parte di un ragazzo, accertato successivamente trattarsi del 15enne, ai danni di un coetaneo. Presenti gli altri tre minori indagati che, di fatto, avevano partecipato, chi in modo attivo chi passivamente, senza esercitare alcuna azione per impedire quanto stava accadendo, comunque consapevoli di cooperare nell’azione criminale.

L’attività di indagine, avviata nell’immediatezza dalla Squadra Mobile, ha permesso di risalire all’identità dei quattro minori.