Marco Predieri in scena a Reggio Emilia con “Il Costruttore di valigie”

Dopo due stagioni di successi in lacune delle principali piazze italiane, tra le quali Roma e Firenze, arriva anche in Emilia Romagna “Il Costruttore di valigie” di e con Marco Predieri, diretto da una firma di spicco della scena, Francesca Nunzi. Lo spettacolo, sarà in scena a Reggio Emilia, sul palco dello storico Teatro San Prospero sabato 24 e domenica 25 febbraio (sabato alle ore 21, domenica alle ore 16) con il suo carico di storie, aneddoti e immagini, che caratterizzano il viaggio del protagonista.

Un racconto denso di ironia, poesia, riflessioni e confessioni che conquista il pubblico anche grazie alla freschezza di una regia che lo popola di incursioni fantastiche, affidate a pupazzi e “visioni” che fanno capolino tra veli, quinte e sipari. L’ attore accoglierà idealmente il pubblico nel suo camerino/deposito, solo tra le sue tante valigie da riempire e tra altrettante storie da raccontare o forse già parzialmente o interamente raccontate. Attraverso memorie, riflessioni, incontri la scena si popola presto di immagini, caratteri, situazioni, dentro le quali gli spettatori stessi saranno presto chiamati a sentirsi, loro stessi, protagonisti, accompagnando il nostro “costruttore” che talvolta si perde, imbattendosi nei diversi personaggi che lo vengono a trovare…

Info e prenotazioni 0522.439346 oppure 342.1791236