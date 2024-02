Insegnanti per aiutare i bambini con diabete in classe. Incontro provinciale a Correggio

Oltre 150 insegnanti e collaboratori scolastici formati in due anni. Torna l’appuntamento formativo dedicato al personale scolastico della provincia di Reggio Emilia per affrontare con competenza e sensibilità la gestione del diabete di tipo 1 (cioè il diabete insulino-dipendente) tra gli studenti. Nella nostra provincia sono circa 130 bambini e ragazzi affetti da questa patologia, 11 mila in Italia.

L’evento si presenta come un’opportunità fondamentale per apprendere strategie efficaci e garantire un ambiente scolastico inclusivo e sicuro.

L’incontro, intitolato “A Scuola impariamo il diabete, con dolcezza”, si terrà sabato 24 febbraio 2024, presso la sala Nedda Sologni dell’Ospedale S. Sebastiano di Correggio, con inizio alle ore 9.00. Durante la giornata, saranno affrontati diversi temi cruciali, tra cui la gestione del diabete di tipo 1 in classe, il protocollo Scuola dell’ASL di Reggio Emilia per la tutela degli studenti con diabete e le procedure di presa in carico del bambino con diabete per l’inserimento sia in ambito scolastico che extrascolastico. Sarà inoltre presentato il nuovo farmaco salvavita e illustrato il suo corretto utilizzo.

L’evento prevede anche preziose testimonianze da parte di insegnanti, genitori e operatori sanitari, offrendo un’ampia panoramica delle sfide e delle soluzioni legate al diabete a scuola.

Tra i relatori e gli intervenuti, si segnalano esperti di rilievo come Anna Lasagni, responsabile dell’ambulatorio di Diabetologia Pediatrica di Reggio Emilia e il Federico Bonvicini pediatra Diabetologo di Reggio Emilia, Luigi Moscara, Responsabile di Struttura semplice Pediatria di comunità a Guastalla e Correggio, e Barbara Berni, Presidente di Fand Diabete Reggio Emilia Odv, testimonianze di genitori.

La giornata sarà condotta dal giornalista Gabriele Arlotti e vedrà i saluti di Fabiana Montanari, consigliere con delega Legalità e cultura della legalità Provincia di Reggio Emilia, Sara Signorelli, Dirigente scolastica Istituto comprensivo Carpineti Casina “G. Gregori”, Alessandro Volta, Direttore SOC programma Aziendale Materno Infantile, Antonietta Cestaro, responsabile dell’Ufficio Integrazione e Sostegno dei Servizi Didattici e Culturali dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Reggio Emilia, e Paola Campo, Presidente della REtescuole del primo ciclo di Reggio Emilia.

La giornata è organizzata da Fand Diabete Reggio Emilia Odv, in collaborazione con l’Ausl di Reggio Emilia e l’Istituto Comprensivo Carpineti Casina Giorgio Gregori. Gode del patrocinio della Provincia di Reggio Emilia, dell’Ufficio scolastico provinciale e della Feder Emilia-Romagna.

Per iscrizioni dell’ultimo momento contattare 3498750585.