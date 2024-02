È stato un viaggio tra cinema e televisione italiana quello di Massimo Boldi al Crogiolo Marazzi

Una platea (tutta esaurita) si è goduta quasi due ore di un Massimo Boldi in gran forma che sul palco dello spazio “Crogiolo” presso Ceramiche Marazzi, si è raccontato in un dialogo a due, condotto dalla brava attrice e presentatrice Beatrice Balzani.

L’inizio della sua lunga carriera, batterista prima e cabarettista poi nella Milano del Derby lo storico locale meneghino. Gli esordi in televisione negli anni 70 e infine il cinema italiano di cui Massimo a suo modo ne ha fatto un pezzo di storia.

Tanti gli aneddoti e i “dietro le quinte” di scene celebri tratte dai suoi film che il pubblico ha potuto rivivere assieme al protagonista in sala.

La serata è stata anche un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso la magica macchina del cinema, capace come la musica, di veicolare un mare di ricordi.

“Con Christian non abbiamo mai litigato come dicono in tanti” ci ha tenuto a precisare Boldi, ricordando i molti film girati assieme a De Sica (sedici) e divenuti un vero e proprio genere cult conosciuto come “cinepanettone”.

Un’altra bella serata per una formula indovinata da Giancleofe Puddu della GP eventi che assieme alla Skill Bag per conto del Comune di Sassuolo, sta portando in Città personalità di grande notorietà appartenenti a campi diversi, tutte disposte a raccontarsi e intrattenere con la loro arte, il pubblico sassolese.

In un simpatico siparietto con il Sindaco Menani in prima fila, Boldi ha voluto anche dare l’annuncio del suo prossimo film, Vacanze di Natale a Sassuolo, Hollywood è avvertita.

Claudio Corrado