Dopo la festa della lettura, a Cavriago arriva la notte dei racconti

Nella giornata del 10 febbraio 2024, nell’ambito della rassegna “Cavriago legge. Festa dei lettori”, si è svolto l’evento pubblico della firma del nuovo Patto per la lettura di Cavriago.

Il programma della giornata stato è realizzato in collaborazione con ARCI Reggio Emilia e con i partner del Patto per la lettura, grazie al finanziamento del bando Giovani in biblioteca del Ministero per lo Sport e i Giovani.

Durante la partecipata iniziativa la Sindaca Francesca Bedogni del Comune di Cavriago ha sottoscritto l’impegno a promuovere con continuità la lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva, insieme a istituzioni pubbliche, scuole, associazioni culturali e cittadini del territorio.

Tra i firmatari del Patto per la lettura, oltre al Comune, all’Azienda Speciale CavriagoServizi e all’Istituto Comprensivo “G. Dossetti, hanno sottoscritto la loro adesione i rappresentanti dei servizi scolastici ed educativi, i rappresentanti di attività commerciali del paese, i presidenti di associazioni costituite e diversi privati cittadini.

“Il patto per la lettura firmato a Cavriago è diventato realtà” dichiara la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni “perchè da sempre le amministrazioni hanno scelto la cultura come motore primo dello sviluppo della comunità investendo ogni anno oltre un milione di euro in questo settore. Questa scelta è stata possibile perchè da sempre i cavriaghesi sono consapevoli che investire sulla cultura significa creare i presupposti per uno sviluppo giusto, inclusivo, sostenibile; è entrando nel nostro centro culturale che ogni persona può realizzare il proprio progetto di vita, può fruire pienamente i propri diritti di cittadinanza ed esercitare in modo consapevole i propri doveri.

Il nostro centro culturale è pertanto spazio di democrazia ed equità sociale sul quale continuiamo ad investire per investire sulle donne e gli uomini di Cavriago. Il patto per la lettura non è un fatto isolato: si colloca nel solco del lavoro fatto con la comunità per la definizione del nuovo piano strategico decennale che traccia suggestioni e traiettorie per il futuro dei nostri servizi.

Multiplo diffuso: il Multiplo invade la città

Fabbrica culturale: il processo creativo come processo di costruzione democratica

Il museo: spazio di definizione e ridefinizione dell’identità collettiva di una comunità”

La festa Cavriago legge e la firma del patto segnano l’inizio di un ricco programma di proposte dedicate alla lettura a cura delle diverse realtà del territorio, che si articolerà nell’arco dell’anno con incontri con autori, letture ad alta voce, laboratori scolastici, approfondimenti su temi di attualità, storici e sociali, sempre mettendo al centro i libri e i lettori.

Tra questi appuntamenti, c’è molta attesa per l’appuntamento de “La Notte dei Racconti”, venerdì 23 febbraio alle 18.

“La notte dei racconti è un appassionante viaggio tra le parole che fa tappa da diversi anni anche a Cavriago, una comunità attenta e curiosa che ha saputo cogliere il grande potere della narrazione, rendendolo accessibile a persone di ogni età, a partire dalla primissima infanzia.” Sottolinea l’Assessora alla Cultura Martina Zecchettti.

Per questa importante occasione gli appuntamenti di lettura ad alta voce si articoleranno in più luoghi del paese: presso il Nido d’Infanzia Le Betulle per i bambini frequentanti il Nido e i bambini in età 0-3 anni di Cavriago, presso la Scuola dell’Infanzia Le Betulle e Scuola dell’Infanzia I Tigli, per i bambini frequentanti le Scuole d’infanzia e i bambini in età 3-6 anni di Cavriago, al Multiplo per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni.

Le iscrizioni sono aperte per i bambini e le bambine di età 0- 6 (istruzione@comune.cavriago.re.it.); per iscriversi invece all’evento del Multiplo si può inviare una mail a multiplo@comune.cavriago.re.it o telefonare al numero. 0522373466.

Tutti insieme, tutti alla stessa ora, adulti e bambini si stringeranno attorno a storie, avventure ed emozioni da leggere, narrare ed ascoltare: le letture saranno a cura dei genitori e insegnati delle scuole e delle lettrici volontarie Amiche del Multiplo.

La Notte dei Racconti è un appuntamento ideato nell’ambito di Reggionarra, il progetto culturale dedicato all’arte del narrare, nato nel 2006.

Il 23 febbraio ricorre il compleanno di Loris Malaguzzi ed è questa la data scelta ogni anno per la Notte dei Racconti: da Reggio Emilia un invito all’Italia, all’Europa, al Mondo, per riscoprire il valore e la magia del racconto, in un moltiplicarsi di voci che come stelle accenderanno la Notte dei racconti.

Quest’anno il tema della notte dei racconti è: A rifare il mondo, dai versi di Ilaria Rigoli.