Castelnovo Monti: nuova lezione-concerto con il pianista milanese Emanuele Ferrari

Nuovo appuntamento musicale di alto livello al Teatro Bismantova, nell’ambito del cartellone “Molto forte, incredibilmente vicino” inserito nella stagione 2024. Domenica 25 febbraio, alle ore 17.30 torna con la seconda lezione – concerto (dopo il grande successo della prima dedicata a Mozart) il musicista e musicologo milanese Emanuele Ferrari.

Ferrari eseguirà e racconterà la Ballata per pianoforte n. 1 in Sol minore, Op. 23: è la prima delle sue quattro ballate per pianoforte. Fu completata nel 1835 e dedicata al barone Nathaniel von Stockhausen, l’ambasciatore del Regno di Hannover in Francia. “Storia di un’anima: Chopin” è il titolo dell’evento. Spiega Ferrari: “Spesso le persone pensano che la musica classica sia cosa vecchia e distante da loro. Io la amo molto e ho sempre pensato che per farla amare bisogna dimostrare quanto è vicina alle nostre vite e soprattutto bisogna aiutare tutti a capirla. Ho così ideato le lezioni-concerto”.

Emanuele Ferrari è pianista e ricercatore di musicologia e storia della musica presso l’Università di Milano-Bicocca, dove insegna Musica e didattica della musica. È autore di quattro monografie e decine di saggi di estetica e critica musicale. Ha tenuto concerti, lezioni-concerto, master classes, relazioni a convegni, conferenze, e pubblicato saggi in Italia, Svizzera, Francia, Spagna, Germania, Olanda, Svezia, Cipro, Colombia, Brasile e Stati Uniti. I suoi spettacoli pianistici e narrativi vengono trasmessi sul canale satellitare Sky Classica e da La Fenice Channel, radio web del teatro La Fenice di Venezia.

Ingresso 12 euro intero, 10 euro ridotto; per informazioni: www.teatrobismantova.it, tel. 0522 614078.