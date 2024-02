Caso Barozzi e manifestazione per la scuola democratica: sarà presente anche la segretaria nazionale Flc Cgil

Sabato prossimo 24 febbraio sarà presente anche la segretaria generale nazionale del sindacato scuola Flc Cgil Gianna Fracassi alla manifestazione per la scuola democratica e per il ritiro del provvedimento di sospensione allo studente del Barozzi.

Di seguito la sua dichiarazione: “Sabato sarò presente al presidio organizzato da rappresentanti dei lavoratori, studenti, genitori, associazioni, davanti all’istituto Barozzi di Modena. La scuola è il luogo per eccellenza in cui si può e si deve poter esercitare il libero pensiero. È l’avamposto della democrazia che ci consegna la Costituzione che tutti noi abbiamo la responsabilità di attuare e di difendere. Crediamo convintamente nell’idea dialogante della comunità democratica educante e partecipativa, e mai come adesso la dialettica e la partecipazione vera ai momenti decisionali non deve essere solo un paravento formale, ma devono riconquistare dignità e vigore.

Quanto avvenuto mette in discussione questo importante valore. Anche per questo sarò al fianco di Damiano e di tutti coloro che vogliono contribuire a sostenere e rafforzare questa idea”.