MM Company porta la danza al Teatro Carani con Bolero/Ballade

Arriva anche la danza a coronare il cartellone di appuntamenti della stagione inaugurale del Teatro Carani, la cui riapertura dopo quasi dieci anni di stop è sempre più prossima. Il 10 aprile alle 21:00 MM Dance Company presenta in un unica sera due delle loro più indovinate coreografie con “Bolero/Ballade”. Se Bolero esplora l’amore e la distanza con un ritmo che incanta, in Ballade rivive l’euforia e la rinascita degli anni ’80 attraverso alcune delle musiche più iconiche di quel decennio.

Il “Bolero” di Maurice Ravel, con la sua struttura ripetitiva e crescendo ipnotico, rimane uno dei pezzi più iconici della musica classica. Oltre al suo inconfondibile ritmo, l’opera suscita immagini di sensualità e complessità emotiva, rendendola perfetta per interpretazioni coreografiche. La coreografia di Michele Merola del “Bolero”esplora la tensione e l’intimità dei rapporti umani, riflettendo sulla distanza e sulle connessioni tra individui. Questa fusione di musica e danza invita gli spettatori in un viaggio attraverso le sfumature dell’interazione umana, offrendo una potente espressione artistica che parla sia al cuore che alla mente.

“Ballade” si ispira agli anni ’80, decennio di vibrante espressione culturale e artistica. Questa creazione di Mauro Bigonzetti per la MM Contemporary Dance Company cattura l’essenza di un’epoca attraverso una coreografia che intreccia la nostalgia con la rinascita. Attraverso movimenti che evocano le sensazioni di una generazione, “Ballade” esplora temi di amore, dolore, abbandono e rinascita, offrendo uno sguardo intimo sui sogni e le disillusioni collettive. La partitura musicale, ricca di riferimenti eclettici, dalla poesia di Leonard Cohen all’anarchia di Frank Zappa, contribuisce a creare un’atmosfera unica, invitando il pubblico a un viaggio emotivo e sensoriale nei ricordi e nelle speranze di un tempo passato ma ancora vivo nei cuori di molti.

Biglietti

I biglietti per Bolero/Ballade hanno un prezzo di €23 in Platea, €20 in I Galleria.

È possibile acquistare online su www.teatrocarani.it oppure in persona presso la biglietteria temporanea del Teatro Carani presso Paggeriarte e Turismo in Piazzale della Rosa a Sassuolo.

Maggiori informazioni sono disponibili scrivendo all’indirizzo biglietteria@teatrocarani.it oppure telefonando al 3513772794

Bolero/Ballade

Coreografie di Michele Merola e Mauro Bigonzetti, Bolero – coreogr. Michele Merola, Produzione MM Contemporary Dance Company, Coproduzione Ballade: Teatro Comunale di Modena

Con il sostegno di ATER Fondazione, Comune di Correggio / Centro di Documentazione Pier Vittorio Tondelli – Correggio / Ministero della Cultura / Regione Emilia-Romagna / Comune di Reggio Emilia / Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto / Centro Permanente Danza – Reggio Emilia