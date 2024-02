Chiara Francini venerdì al Michelangelo di Modena con lo spettacolo “Forte e Chiara”

Venerdì 23 febbraio (ore 21:00) al Teatro Michelangelo di Modena sarà in scena Chiara Francini con lo spettacolo tratto dal suo ultimo libro: Forte e Chiara.

Scrittrice avvezza a formidabili capriole, Chiara Francini si abbandona, questa volta, ad una trascinante confessione autobiografica, non professionale ma umana.

Il suo è lo spettacolo di formazione di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà. Ed è anche, nella seconda parte, una riflessione illuminante e profonda, talvolta grave, sulla tirannide del denaro e del potere che governa i comportamenti umani e, in chiusura, sulla condizione di ogni donna: quella di essere sempre dilaniata fra realizzazione personale e desiderio di maternità. Ovvero ad essere destinata ad una felicità, per definizione, mutilata.

“Perché la parte più complessa per una donna è nascere tale. Bello e terrificante”.

I biglietti sono disponibili anche in prevendita sul circuito online vivaticket.com.