Al Duse di Bologna Umberto Orsini e Franco Branciaroli ne ‘I ragazzi irresistibili’

Umberto Orsini e Franco Branciaroli sono i protagonisti de ‘I ragazzi irresistibili’, commedia dell’americano Neil Simon, in scena dal 23 al 25 febbraio (ore 21, domenica ore 16) al Teatro Duse di Bologna. Lo spettacolo, tra i più attesi della Stagione 2023/2024, è diretto da Massimo Popolizio. La traduzione è di Masolino D’amico.

Con il loro impareggiabile talento, Orsini e Branciaroli interpretano due anziani attori di varietà che hanno lavorato in coppia per tutta la vita. Undici anni dopo essersi separati a causa di insanabili incomprensioni, i due vengono chiamati da una trasmissione televisiva che, per una sola sera, li vuole di nuovo insieme a celebrare la storia del glorioso varietà americano. Per l’occasione, i due vecchi attori, dalle personalità molto diverse, cercano di ricucire lo strappo per rimettere in piedi il numero che li aveva portati al successo. Le antiche frizioni si ripresentano, però, più radicate del previsto.

La ricerca di questa difficile alchimia diventa il pretesto per un gioco di geniale comicità e profonda melanconia. Tra scambi di battute e situazioni esilaranti filtra uno sguardo di profonda tenerezza per quel mondo del teatro che, quando vede i suoi protagonisti sul viale del tramonto, mostra tutta la sua umana fragilità.

