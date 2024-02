Unimore Orienta: il 21 febbraio online e dal 26 al 29 febbraio 2024 in presenza

Unimore si presenta ai giovani che a breve dovranno effettuare la scelta universitaria con il tradizionale appuntamento di Unimore Orienta, che quest’anno si svolgerà in cinque giornate, il 21 febbraio online e dal 26 al 29 febbraio in presenza, nel corso delle quali gli studenti e le studentesse interessati potranno raccogliere informazioni e iniziare a familiarizzare con le strutture e i servizi offerti dall’Ateneo.

Gli studenti e le studentesse iscritti all’appuntamento in streaming di mercoledì 21 febbraio potranno assistere alla presentazione online dell’offerta didattica delle Lauree Triennali e Magistrali a Ciclo Unico dell’A.A. 2024/25.

Tutti/e gli iscritti agli open day in presenza, che si terranno dal 26 al 29 febbraio nelle varie sedi dipartimentali di Unimore, a Modena, Reggio Emilia e Mantova, avranno anche la possibilità di visitare le strutture dipartimentali, confrontarsi con docenti, coordinatori didattici e studenti senior e approfondire le opportunità in termini occupazionali nonché le prospettive dei vari corsi di studio.

Proprio per l’occupazione post laurea Unimore si è confermata ai vertici in Emilia-Romagna anche nell’edizione 2023 del Rapporto Almalaurea sul profilo e la condizione occupazionale dei laureati italiani.

La stessa indagine rivela che il 91% dei laureati e laureate Unimore si dichiara soddisfatto della sua esperienza universitaria.

“Aprire le porte dei Dipartimenti alla popolazione studentesca che si rivolge al nostro Ateneo permette a studentesse e studenti, che saranno i professionisti e le professioniste di domani, di sperimentare l’atmosfera che si respira nelle aule e negli spazi universitari e il rapporto tra docenti e discenti, fondamentale per il percorso universitario – commenta il Rettore di Unimore Carlo Adolfo Porro –. Confidiamo che le proposte ideate per l’orientamento vengano apprezzate da studenti e studentesse che rivolgono la loro attenzione a Unimore per la propria crescita formativa e professionale; li attendiamo con entusiasmo e con il desiderio di interfacciarsi direttamente con loro”.

“Oltre alla panoramica dell’offerta didattica complessiva, fruibile in streaming – commenta la Prof.ssa Carla Palumbo, delegata all’Orientamento – il nostro progetto di orientamento viene rivolto a tutte le fasi di crescita professionale di studenti e studentesse: oltre all’iniziale supporto nella scelta del percorso ottimale (orientamento in ingresso), si sono individuate negli ultimi anni nuove forme di orientamento in itinere che favoriscano la fruizione didattica anche da parte degli studenti/esse lavoratori/trici e che consentano l’ottimizzazione delle performances, così come si sono sviluppate azioni di potenziamento delle interazioni tra università e mondi del lavoro (orientamento in uscita). Tutto questo verrà illustrato efficacemente negli eventi che si susseguiranno nel contesto della campagna di orientamento di Unimore”.

Gli incontri in presenza si svolgeranno, su prenotazione, dalle 9.00 alle 12.00, con replica pomeridiana dalle 15.00 alle 18.00:

lunedì 26 febbraio a Modena per la Facoltà di Medicina e Chirurgia (Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e lauree triennali delle Professioni Sanitarie) e il Dip. di Economia “Marco Biagi” e a Mantova per il Dip. di Ingegneria “Enzo Ferrari” (Ingegneria Informatica) e per il Dip. Di Scienze Chimiche e Geologiche;

martedì 27 febbraio a Modena per il Dip. di Scienze della Vita, per il Dip. di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche e per il Dip. di Studi Linguistici e Culturali;

mercoledì 28 febbraio a Modena per il Dip. di Ingegneria “Enzo Ferrari”, il Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche e il Dipartimento di Giurisprudenza.

giovedì 29 febbraio gli appuntamenti in presenza si concentreranno tutti a Reggio Emilia: per Medicina e Chirurgia, con le Lauree Triennali in Digital Education e Scienze e Tecniche Psicologiche, per il Dip. di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, per il Dip. di Educazione e Scienze Umane, per il Dip. di Comunicazione ed Economia e per il Dip. di Scienze della Vita, con il Corso di Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti.

Per maggiori dettagli si può consultare la pagina www.unimore.it/unimoreorienta/