Un etto di hashish nelle tasche della giacca. 24enne arrestato a Scandiano

È accaduto ieri sera intorno alle 21:30 quando una pattuglia della Tenenza di Scandiano, durante un servizio di controllo del territorio, notava un’autovettura in sosta nel parcheggio antistante la Chiesa in via Rosario della frazione Pratissolo di Scandiano, per cui optavano per procedere ai rituali controlli. A bordo, oltre a una ragazza al posto di guida, i militari identificavano un 24enne seduto sul lato passeggero che durante tale attività esternava un atteggiamento di ingiustificata preoccupazione, tanto da indurre gli operanti ad approfondire i controlli, culminati con un’ispezione personale estesa all’autovettura e alla conducente. Le attività davano esito positivo solo relativamente al 24enne trovato in possesso di due involucri di sostanza stupefacente del tipo hascisc ed esattamente uno di circa 5 grammi ed un altro di oltre 80 grammi che nascondeva nelle tasche della giacca indossata. La successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione del 24enne, abitante a Scandiano, consentiva di rinvenire anche mezzo grammo di sostanza stupefacente del tipo LSD che veniva sequestrata.

