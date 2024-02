Sospesa per lavori la circolazione in viale Emilio Po a Modena

Martedì 20 e mercoledì 21 febbraio viene sospesa la circolazione stradale in viale Emilio Po a Modena in corrispondenza dell’incrocio con via Nobili per consentire lavori di rinnovo delle linee elettriche a cura di Inrete.

In prossimità dei lavori sarà vietata la sosta e il limite massimo di velocità sarà di 30 chilometri orari, mentre verrà garantito l’accesso alle proprietà laterali e attività.

I percorsi alternativi consigliati sono viale Po, via Bruini, via Della Chiesa e via Nobili oppure viale Po, via Beneventi, via Basaglia e via Nobili.