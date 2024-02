Formigine: donati oltre 5mila kg di alimenti alle persone in difficoltà

Nel 2023, Coop Alleanza 3.0 ha portato avanti anche all’interno del punto vendita di Formigine “Buon fine”, iniziativa volta a combattere gli sprechi alimentari e offrire sostegno concreto a coloro che si trovano in difficoltà. Attraverso questo progetto, oltre 5mila kg di alimenti sono stati donati alle Caritas delle Parrocchie di San Bartolomeo a Formigine e di Santa Maria Goretti a Ubersetto. Questo impegno ha garantito un totale di quasi 30 pasti giornalieri raccolti dal negozio formiginese.

Ma in cosa consiste esattamente Buon fine? In un’area dedicata del negozio, si trovano prodotti contrassegnati da un’etichetta speciale e scontati dal 30 al 50%. La solidarietà entra in gioco quando questi prodotti rimangono invenduti e vengono invece consegnati alle associazioni che si occupano di persone svantaggiate. Un aspetto cruciale per il successo del progetto è il fattore tempo: dalla donazione alla preparazione del pasto, è fondamentale che tutto avvenga rapidamente e che la catena del freddo venga rispettata scrupolosamente. Per questo, nei negozi dov’è presente Buon fine i prodotti freschi con scadenza nel giorno stesso vengono raccolti nel primo pomeriggio dal personale del negozio e preparati per le associazioni che li ritireranno in breve tempo.

Commenta l’Assessore alle Politiche sociali Roberta Zanni: “Si tratta di un progetto molto prezioso realizzato grazie all’impegno di tutti: dalla Coop e i suoi lavoratori, che rendono possibile l’iniziativa e si occupano del ciclo di vita dei prodotti, ai volontari che raccolgono i prodotti invenduti e li mettono a disposizione di chi è in difficoltà. Combattere lo spreco alimentare e aiutare le persone che lo necessitano ad avere un pasto caldo è una missione a cui non possiamo sottrarci. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che, insieme, formano questa catena umana virtuosa: siete una luce di speranza per la nostra comunità”.