Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 19 febbraio 2024

Nuvolosità irregolare tra notte e primo mattino con tendenza ad ampie schiarite a partire da ovest. Sul settore orientale la nuvolosità tenderà a persistere fino alle prime ore del pomeriggio e non si escludono del tutto brevi e deboli piogge. Nuovo aumento della nuvolosità in tarda serata. Foschie dense e banchi di nebbia sulle pianure e sul settore costiero tra la notte ed il mattino.

Temperature minime in aumento con valori tra 5 e 7 gradi nei centri urbani e leggermente inferiori in aperta campagna; massime in lieve aumento sul settore orientale, comprese tra 12 e 15 gradi. Venti deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali con lievi e temporanei rinforzi lungo i rilievi. Mare da poco mosso fino a quasi calmo.

(Arpae)