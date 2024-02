Incendio di un tetto nella notte a Poviglio

Incendio di un tetto in materiale ligneo, stanotte in via Cervarola a Poviglio. Distrutti 300 metri quadri di tetto. Vigili del fuoco sul posto intorno alle 5:00 con diverse squadre da Guastalla, Sant’Ilario, Reggio Emilia e Luzzara. Le tre persone all’interno dei piani a abitati sono state fatte evacuare ed accompagnate all’esterno in zona di sicurezza. Sono ancora all’esatto vaglio le cause dell’incendio probabile da ricondurre a un corto circuito elettrico. Oltre ai Vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti i carabinieri.