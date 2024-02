Controlli straordinari dei Carabinieri presso esercizi pubblici della provincia

Nella giornata di ieri, sono stati effettuati controlli straordinari dei Carabinieri nei pressi di bar, esercizi pubblici e in alcuni luoghi di aggregazione situati nel comprensorio della provincia, così come disposto dal Comando Provinciale di Modena, nell’ambito di una serie di servizi di prevenzione finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica, mediante il controllo degli avventori e delle persone che gravitano nelle vicinanze di attività economiche, al fine di accertare l’eventuale presenza di persone sospette, ricercate per provvedimenti restrittivi dell’Autorità Giudiziaria o comunque ritenute pericolose per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Nell’ambito di tali servizi sono state eseguite verifiche al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art.100 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che prevede la sospensione a carico di quelle attività assiduamente frequentate da persone con precedenti penali e di polizia.

L’attività in argomento ha visto l’impiego operativo di Carabinieri delle 41 Tenenze e Stazioni dipendenti dalle 4 Compagnie della provincia di Modena, con il supporto degli equipaggi dei Nuclei Operativi e Radiomobile Sono stati controllati 108 esercizi pubblici e 470 persone, 117 delle quali sono risultate gravate da precedenti.

L’Arma di Modena, con questa fase di controlli, si prefigge lo scopo di garantire la sicura fruibilità di tutti gli esercizi pubblici e similari, prevenendo e scongiurando ogni forma di criminalità e di aggregazione antisociale, che in passato ha visto coinvolti anche i più giovani fruitori di tali servizi.