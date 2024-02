Paziente vandalizza reparto Psichiatrico a Baggiovara

Nella prima mattinata di oggi – sabato 17 febbraio –, intorno alle 5.30, un paziente ricoverato presso il reparto di degenza del servizio Psichiatrico e Cura all’Ospedale di Baggiovara ha dato in escandescenze, vandalizzando muri e soffitti. L’uomo ricoverato per problemi psichici, aveva già mostrato segnali di sofferenza e agitazione nella notte, tanto da richiedere la somministrazione di terapie. Passate alcune ore, il paziente – in evidente stato di alterazione psicofisica – ha divelto una porta con cui ha vandalizzato diversi ambienti del reparto. Gli infermieri in turno, accortisi di quanto stava accadendo, sono riusciti ad allertare immediatamente le forze dell’ordine, evitando qualsiasi tipo di aggressione fisica sia sugli altri pazienti che sul personale medico. Il paziente è stato arrestato.

Alla luce dei gravi danni al reparto, tutti i pazienti ricoverati – complessivamente 16 – verranno trasferiti temporaneamente presso altre strutture.

L’Azienda USL di Modena esprime la propria vicinanza agli infermieri del reparto, ringraziandoli per la prontezza con cui è stata gestita la situazione. La sicurezza di pazienti e operatori sanitari è una delle priorità dell’azienda, consapevole della difficoltà di accogliere e curare persone con problematiche sociali e psichiatriche.