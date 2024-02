Alla biblioteca dei ragazzi di Formigine proseguono le iniziative in attesa dei festeggiamenti per il ventesimo compleanno

A febbraio proseguono le iniziative di Matilda, la biblioteca comunale per ragazzi che si trova all’ingresso del bellissimo Parco della Resistenza di Formigine.

Terza biblioteca nella Provincia di Modena per frequentazione e circolazione dei prestiti, Matilda deve il suo nome all’eroina del romanzo di Roald Dahl che leggeva senza sosta, regalando a se stessa e a chi la circondava idee eccezionali per capire e migliorare il mondo.

E siccome non è mai troppo presto per venire a contatto con i libri, le bibliotecarie di Matilda hanno varato una serie di letture per tutte le fasce d’età: Piccole orecchie, da 24 a 36 mesi (venerdì 23 febbraio alle ore 17), Voce che culla, da 0 a 12 mesi (sabato 24 febbraio alle ore 10); Libritralemani, da 12 a 24 mesi (sabato 24 febbraio alle ore 11) e L’ora delle storie, per i 3-8 anni (mercoledì 28 febbraio alle ore 17). Tutti gli eventi sono prenotabili allo 059 416356 o scrivendo a biblio.formigine@comune.formigine.mo.it.

Un programma che risponde a tutte le esigenze, e che si aggiunge agli incontri in inglese (Storyteller), all’amatissimo Bibliotecari siamo noi, alle dozzine di visite guidate con le scuole del territorio che si susseguono al mattino da ottobre a maggio, raggiungendo tutti i piccoli formiginesi.

E sempre a loro sarà dedicata Matilda20, una settimana di celebrazioni per i primi vent’anni della biblioteca ragazzi di Formigine, tra incontri, laboratori, letture e spettacoli che culmineranno con il taglio della torta venerdì 15 marzo alle ore 18. Seguiranno dettagli, ma intanto segnatevi la data: grazie ai suoi giovani lettori, Matilda è diventata grande!