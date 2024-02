Rapina in via Nonantolana: convalidato l’arresto alle due indagate, per loro i domiciliari

Nella serata del 12 febbraio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile intervenivano sulla via Nonantolana di Modena, procedendo all’arresto di due donne di origini magrebine nella flagranza del reato di concorso in rapina aggravata.

Le interessate, in compagnia di una terza persona in via di identificazione, avevano aggredito per strada una coppia di loro connazionali ai quali avevano sottratto con violenza un portafogli. A seguito dell’aggressione, le indagate si allontanavano sulla loro auto caricando sul cofano anteriore una delle persone offese – l’uomo – che aveva cercato di impedirne la fuga, che veniva trascinato per diversi metri per poi rovinare al suolo.

L’intervento dei militari, che procedevano nell’immediatezza all’assunzione di informazioni da alcuni testimoni ed alla ricostruzione della dinamica delittuosa, grazie anche alla visione di alcune telecamere, riproducenti il teatro dei fatti, consentiva di procedere all’arresto nei confronti delle due indagate, immediatamente rintracciate.

La perquisizione dell’autoveicolo sul quale si erano allontanate le arrestate, consentiva di recuperare il portafogli poco prima rapinato e sequestrare ulteriore merce di provenienza furtiva.

Le vittime riportavano lesioni importanti, tra cui una frattura pluriframmentaria di ulna e radio, con prognosi di 20 e 30 giorni di cure.

Nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza, convalidava l’arresto e applicava alle due indagate la misura cautelare degli arresti domiciliari.