‘Raccontami di domani’ al Teatro Piccolo Orologio venerdì 16 febbraio

In scena venerdì 16 febbraio alle ore 21 al Teatro Piccolo Orologio, in via Massenet 23 a Reggio Emilia “Raccontami di domani”: l’amicizia di una vita tra due donne, spiate dal buco della serratura del bagno.

Raccontami di domani, opera sincera tratta da un testo del drammaturgo argentino César Brie, che ne cura la regia, arricchito da frammenti di Florencia Michalewicz, Vera Dalla Pasqua, Chiara Davolio. Lo spettacolo, prodotto da Agidi, sarà in scena venerdì 16 febbraio alle ore 21 al Teatro Piccolo Orologio di via Massenet 23, per la stagione Primavere. Prestano corpo e voce alla piéce le interpreti Vera Dalla Pasqua e Rossella Guidotti, con la musica di Paolo Brie, l’arrangiamento di Matias Wilson e le luci di Stefano Colonna; scene e costumi sono curati dalla compagnia.

Centro dell’opera è un viaggio attraverso l’universo femminile, spiato appunto dalla serratura del bagno. Il tema è l’amicizia tra due donne. Nel bagno conversano, si sistemano, si preparano. Scoprono i cambi dei loro corpi, si confessano, si lavano il corpo e l’anima. In questo bagno gli oggetti più umili ci interpellano, diventano compagni di scena. Il volto dell’amica ci guarda attraverso lo specchio affinché il reale, rannicchiato ed invisibile ci si riveli come quelle verità che si possono confidare solo in segreto.

La poesia scenica coniuga la riflessione sull’essere donna e sul trascorrere del tempo. Tramite i gesti e le parole delle interpreti, lo spettacolo, lungi dal limitarsi ad essere voyerismo esistenziale, getta un ponte che pare un’ancora di salvataggio tra ciò che è privato e ciò che è pubblico, tra l’esperienza individuale e quella collettiva, infrangendo, seppur per la breve durata dell’illusione metateatrale, il muro che le separa.

INFO E PRENOTAZIONI

Biglietto mecenate: €20, per contribuire con una piccola donazione alle attività del MaMiMò

Biglietto intero €15, biglietto ridotto €13, promo 18-30 anni €11, soci MaMiMò €10.

Per informazioni e prenotazioni: www.mamimo.eventbrite.it, biglietteria@teatropiccolorologio.com, www.mamimo.it, 0522-383178, dal lunedì al venerdì, 9:30-13:30 e 14:30-18:30 e nei giorni di spettacolo.