Domenica 18 febbraio al Teatro Herberia di Rubiera andrà in scena ‘Briciole di felicità’

Domenica 18 febbraio 2024, al Teatro Herberia di Rubiera, come ultimo appuntamento della rassegna Domeniche a Teatro per le famiglie, andrà in scena Briciole di felicità, uno spettacolo di Anna Maini, ispirato a Il Venditore di felicità, di Davide Calì e Marco Somà, Kite Edizioni, regia ArteVOX Teatro.

Non lontano da qui esiste un bosco di case sospese, dove irrompe all’improvviso il Venditore di Felicità. Vende felicità in barattolo! Ma come, la felicità si vende? Gli abitanti del villaggio la comprano, ne hanno un gran bisogno! Peccato però, i barattoli sono vuoti! Ma dov’è finita la felicità? Chi l’ha presa? dove si trova? Ai piedi delle case sospese, nel “buco”, vive Ohibò. Ohibò è strano, non parla la loro lingua ed è diverso da loro… sembra felice. Che abbia preso lui la loro felicità? Inizia così un’avventura che porterà gli abitanti del villaggio ad uscire dalle loro case, a relazionarsi tra loro, a parlarsi e infine a conoscersi davvero. Quando scopriranno il segreto di Ohibò si accorgeranno di aver scoperto il segreto della felicità.

Lo spettacolo inizierà alle ore 17 e si terrà al Teatro Herberia, in piazza Gramsci 1/b a Rubiera (RE).

Biglietto posto unico euro 5, gratuito fino a 3 anni. Quest’anno abbiamo pensato ad una nuova promozione “Porta i nonni a Teatro!”: i nonni e le nonne che accompagneranno i bambini pagheranno solo due euro.

Per informazioni e prenotazioni 0522.621133, e-mail biglietteria@corteospitale.org. Biglietti disponibili su Vivaticket.