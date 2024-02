“Puzzle” di Fuori di Teatro sabato al Troisi di Nonantola

Nell’ambito del progetto regionale ‘Teatro e Salute Mentale’, sabato 17 febbraio (ore 21:00) il Troisi ospita lo spettacolo “Puzzle” della compagnia Fuori di Teatro, l’arte dell’improvvisazione unita alla complicità del pubblico per comporre insieme i personaggi e le loro storie attraverso dei piccoli corti teatrali.

La compagnia Fuori di Teatro mette in scena uno spettacolo di improvvisazione non formato da sketch, ma dove si proverà a mettere a fuoco i vari livelli emozionali e gli aspetti delle relazioni umane attraverso dei piccoli corti teatrali. Il risultato – sia esso uno spettacolo poetico o struggente, ironico o drammatico, realistico o parodistico – si svelerà assieme al pubblico in corso d’opera. Grazie alla natura aperta e flessibile della performance, gli spettatori possono partecipare attivamente, suggerendo idee e temi da cui gli attori traggono ispirazione per creare storie uniche e coinvolgenti.

Fuori di Teatro è un’associazione di volontariato composta da operatori, volontari ed utenti dei servizi sociali, del Centro di Salute Mentale e del Sert dell’Ausl di Fidenza (Pr). L’autore e il regista è Marcello Savi.

IN VIAGGIO…dall’io al noi per promuovere la salute mentale nei teatri dell’Emilia-Romagna è una delle iniziative realizzate nell’ambito del progetto “Teatro e Salute Mentale” promosso dalla Regione Emilia-Romagna – Assessorato politiche per la salute e Assessorato alla cultura e paesaggio e dai Dipartimenti di Salute Mentale di Bologna, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini. Grazie a questo Protocollo d’intesa si è costruito una vera e propria stagione teatrale che intende per promuovere le compagnie operanti nei diversi Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Emilia-Romagna. Il coordinamento è affidato ad ATER Fondazione e al Centro Diego Fabbri di Forlì con la collaborazione dell’Istituzione Gian Franco Minguzzi e Associazione Arte e Salute APS.

Informazioni e prenotazioni Puzzle ingresso unico € 5

Biglietteria Teatro Massimo Troisi viale Rimembranze 8, Nonantola

Orari martedì dalle 16.00 alle 19.00 – giovedì dalle 16.00 alle 19.00

Nei giorni degli spettacoli di PROSA la biglietteria aprirà dalle 16.00 alle 19.00 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giovedì precedente lo spettacolo.

Info e prenotazioni è possibile effettuare prenotazioni tramite: e-mail: teatrotroisinonantola@ater.emr.it

telefono: 059 896535 negli orari di apertura della biglietteria, messaggio WhatsApp al numero: 333 2401798. VENDITA ONLINE: su www.vivaticket.com