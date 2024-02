Legge di bilancio 2024, giovedì un’iniziativa Lapam Confartigianato a Modena con il giornalista de Il Sole 24 Ore Gianni Trovati

Dall’obbligo di assicurazione per catastrofi, alla rimodulazione di IVA e accise, dalle misure agevolative previste in ambito lavoristico alle agevolazioni per le imprese. Saranno questi, e diversi altri, i temi che verranno esaminati e approfonditi durante il tradizionale incontro promosso da Lapam Confartigianato per parlare della Legge di bilancio 2024.

Il primo appuntamento si svolgerà giovedì 15 febbraio a Modena, presso il Raffaello Hotel RMH in Strada Cognento 5, a partire dalle ore 20.30. Relatori dell’appuntamento saranno Massimo Benedetti, commercialista e consulente fiscale Lapam Confartigianato, Luca Fiorentini, responsabile area lavoro Lapam Confartigianato, Federico Cantelli, responsabile ufficio credito e finanza agevolata Lapam Confartigianato e Gianluca Levratti, responsabile servizi alla persona Lapam Confartigianato. L’iniziativa sarà moderata dal giornalista Gianni Trovati de Il Sole 24 Ore. L’evento rappresenta un’occasione utile per confrontarsi con gli esperti dell’associazione e per approfondire le principali novità contenute all’interno della misura.

L’iniziativa è gratuita previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.