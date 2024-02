Deruba due studentesse durante l’orario scolastico: minorenne denunciato a Montecchio

Si sarebbe assentato dalla classe con il pretesto di andare in bagno ma, stando alle indagini dei carabinieri della stazione di Montecchio Emilia, avrebbe invece raggiunto gli spogliatoi femminili della palestra dell’istituto scolastico che frequenta, derubando due ragazze intente a svolgere con i compagni di classe la lezione di educazione fisica. Avrebbe loro sottratto, dai rispettivi zaini, danaro contante e un paio di cuffie airpods del valore di 100 euro.

Per questi motivi, al termine delle indagini i Carabinieri della Stazione di Montecchio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in ordine al reato di furto uno studente 17enne residente nel reggiano.

Secondo quanto ricostruito, le due vittime si trovavano unitamente ai compagni di classe nella palestra intente a svolgere lezioni di attività fisica quando un compagno riferiva che, mentre si era recato in bagno, aveva notato un ragazzo frequentante lo stesso istituto, nello spogliatoio femminile che stava frugando negli zaini. A seguito della segnalazione le studentesse facevano le dovute verifiche e due di loro avevano modo di constatare l’ammanco di 80 euro e un paio di cuffie airpods del valore di 100 euro da uno zaino e 60 euro dall’altro. Accertati i furti, le due le studentesse, accompagnate dai rispettivi genitori, si presentavano in caserma denunciando i relativi furti.

I carabinieri della stazione di Montecchio Emilia, acquisite le denunce avviavano le relative indagini e grazie anche alle concordi testimonianze acquisivano elementi di presunta responsabilità nei confronti di un 17enne frequentante lo stesso plesso scolastico, che durante l’orario di lezioni si sarebbe assentato dalla classe con il pretesto di andare in bagno per poi presumibilmente raggiungere gli spogliatoti della palestra e derubare le due ragazze. Il giovane 17enne veniva quindi denunciato alla Procura minori del capoluogo felsineo.