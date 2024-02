Al via a Finale Emilia e a Mirandola un servizio gratuito Federconsumatori di consulenza ai cittadini con difficoltà debitorie

Nella Bassa modenese aprono due sportelli Federconsumatori per fornire un servizio gratuito alla cittadinanza di informazione e consulenza rispetto a situazioni debitorie, determinate dalle cause più diverse, verificando al contempo la possibilità di accedere alla procedura di esdebitazione secondo quanto definito dalla legge n. 3/2012. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Fuori dai giochi”, che ha tra gli obiettivi il contenimento dell’azzardo ed il contrasto alla ludopatia, promosso da Ausl, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Centro Servizi Volontariato Terre Estensi, Società Dolce e Federconsumatori.

Il servizio, a cura di un legale specializzato nella materia, è attivo a partire da giovedì 22 febbraio 2024 a Finale (via dei Cappuccini 20 presso la Camera del Lavoro) e da venerdì 23 febbraio 2024 a Mirandola (via Agnini 22 presso la Camera del Lavoro). Entrambi gli sportelli saranno aperti dalle ore 14.30 alle 18.30 previo appuntamento telefonando allo 059/260384, per avere tutte le informazioni necessarie relative ai documenti da portare in sede di consulenza.

«Questo servizio si rivolge a persone che hanno una situazione debitoria che non permette loro di far fronte alle normali spese quotidiane – spiegano da Federconsumatori – Tra le cause, si contempla anche l’abuso del gioco d’azzardo: con riferimento al territorio dei nove comuni dell’Area Nord della provincia modenese, richiamando alcuni dati dal 1°rapporto sull’azzardo legale pubblicato da Federconsumatori nel 2023, ricordiamo che, a livello nazionale, nel 2019 il giocato complessivo, fisico e online, si attestava a 125,6 miliardi di euro. Nel 2023 ha ormai superato i 150 miliardi di euro. Nel 2023 il valore complessivo (gioco online e fisico) stimato nei nove comuni dell’Area Nord sfiora i 145 milioni di euro. Se si sommano i volumi stimati per il solo biennio 2022-2023 si superano i 280 milioni di euro: una cifra di poco inferiore a quanto speso per i cantieri, con lavori terminati, per la ricostruzione del patrimonio pubblico danneggiato nel cratere del sisma del 2012. L’Area Nord, con Mirandola, è caratterizzata da numeri non uniformi tra le singole realtà, e generalmente da numeri inferiori rispetto alle altre aree della provincia. Ma sono diverse le situazioni da mettere sotto attenzione e molteplici le aree di lavoro per chi opera per contenere la crescita dell’azzardo; tra tutte, il lavoro educativo nelle scuole. Ma è importante anche intervenire, come accadrà con l’apertura dei due sportelli, a favore e al fianco dei cittadini con difficoltà debitorie».