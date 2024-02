La Pallanuoto Reggiana in testa al Campionato con punteggio pieno

Con la quarta vittoria consecutiva e punteggio pieno (12 punti), la Reggiana Pallanuoto resta in testa al Campionato maschile regionale di serie C. Nella quarta partita del girone, svoltasi sabato 10 febbraio presso la piscina Monte Bianco di Verona, la squadra granata ha affrontato la CSS Verona, trionfando con il punteggio di 6 a 16.

L’appuntamento, alla portata della squadra reggiana, è stato affrontato comunque con grande concentrazione, anche se la partita non è mai stata realmente in discussione. La Pallanuoto Reggiana ha vinto tutti i quattro parziali, dimostrando un buona condizione fisica sia nella fase offensiva sia in quella difensiva.

“È stata una prestazione convincente – commenta il mister, Filippo Franceschetti -, sono molto contento. La differenza tra le due squadre in campo si è vista fin da subito. Siamo stati bravi a non mollare, a non sentirci appagati, ma a continuare a spingere e cercare di ottenere una vittoria con un vantaggio largo, anche per poter mandare un messaggio alle altre rivali”.

Marcatori: Montante (1), Roldan Garcia (3), Lepore (1), Ruini (2), Curti (5), Borsari (1), Righetti (2), Algeri (1).

Parziali: 1-4, 2-7, 4-12, 6-16.

Nel prossimo turno, sabato 17 febbraio, alle 20, trasferta a Cremona, alla piscina comunale, dove la Reggiana Pallanuoto incontrerà la Can Bissolati.