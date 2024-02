Flash mob, camminate e spettacoli teatrali: le iniziative ‘One billion rising’ nei Distretti di Vignola e Pavullo

Tutti uniti contro la violenza sulle donne. Anche l’Azienda USL di Modena aderisce alla campagna internazionale ‘One Billion Rising – Alzati per la libertà’, in particolare con diverse iniziative nei Distretti di Pavullo e Vignola, organizzate da Comuni, scuole del territorio, gruppi di cammino e associazioni di volontariato.

Flash mob, camminate, incontri e spettacoli teatrali, caratterizzeranno la giornata del 14 febbraio, e i giorni successivi, con l’obiettivo di sensibilizzare ancora di più la comunità sul tema e generare un senso di partecipazione e impegno comune.

A Pavullo, è in programma una manifestazione contro la violenza organizzata dagli studenti degli Istituti ‘Cavazzi’ e ‘Marconi’ all’interno dei loro cortili nelle sedi di Pavullo e Pievepelago. All’appuntamento saranno presenti, oltre a ragazzi e docenti, il Direttore del Distretto sanitario di Pavullo, Massimo Brunetti, e le operatrici del Centro antiviolenza. Per l’occasione sarà esposto un mega-lenzuolo dove chiunque potrà lasciare la propria firma e una frase per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne.

Il 17 febbraio è invece prevista una camminata – ad accesso libero e senza prenotazione – organizzata dal gruppo ‘Cammina Frignano’ con ritrovo alle ore 15 presso il parcheggio dell’aeroporto di Pavullo.

Diverse le iniziative in programma anche nel Distretto di Vignola:

il 14 febbraio, alle 10.15 presso il parco del Municipio di Savignano sul Panaro, si terrà un flash-mob organizzato dalle scuole ‘G.Graziosi’ e ‘P.Levi’.

Alle 11.30 verrà inaugurata una nuova panchina rossa alla scuola ‘L.A.Muratori’ di Vignola. Sempre il 14, a Zocca verrà proiettato (e diffuso sui social comunali), all’interno dell’Istituto comprensivo Martiri della Libertà, il video sul flash-mob realizzato dal Comune di Zocca con la Asd locali.

Il 16 febbraio, alle 21 presso il Teatro La Venere di Savignano, si potrà assistere allo spettacolo ‘I monologi della vagina’ il cui ricavato andrà a favore della Casa delle Donne contro la violenza Modena Odv. In apertura è in programma la presentazione della mostra fotografica ‘Fragili Oppressioni’.

Il 17 febbraio è in programma una camminata con partenza, alle 14, dal parcheggio del Centro Nuoto di Vignola con arrivo alle 15 al parco Fluviale di Marano, che per l’occasione sarà allestito con manufatti realizzati dalle associazioni del territorio. Sempre al parco, alle 15.15 si terrà un flash-mob sulle note di ‘Break the chain’, con rientro a Vignola per le 16.15. All’appuntamento saranno presenti le autorità locali, la sindaca di Vignola Emilia Muratori, la Direttrice del Distretto di Vignola Federica Casoni, le associazioni e i gruppi di cammino locali.