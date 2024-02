Carnevale in centro storico a Reggio Emilia: domani si festeggia martedì grasso

Torna in centro storico il martedì grasso in maschera. Domani, martedì 13 febbraio, ultimo giorno di festeggiamenti del Carnevale, festa tanto cara ai bambini e alle bambine, che in queste giornate popolano strade e piazze con i loro costumi e le loro mascherine, alle ore 17 sul palco allestito per l’occasione in piazza Prampolini, ci sarà un suggestivo spettacolo di Carnevale con bolle di sapone giganti, magia e illusionismo.

Due artisti si esibiranno in giochi di magia, anche con l’utilizzo del fuoco, che daranno vita a effetti scenografici di grande suggestione. Lo spettacolo sarà un crescendo di tensione e finirà con numeri di fachirismo con fuoco, vetri, pietre, spade e catene.