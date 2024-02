Nuovi marciapiedi e potature in centro a Fiorano

E’ cominciata martedì 6 febbraio la potatura dei quasi 100 alberi lungo di via della Vittoria, in centro a Fiorano. L’intervento, atteso dai residenti, costa circa 25.000 e terminerà nei prossimi giorni.

Sempre in centro a Fiorano, da una decina di giorni, è avviato anche il cantiere per la realizzazione dei nuovi marciapiedi in via Antonio Gramsci, via Andrea Doria e via don Messori, intervento anche questo atteso e necessario per garantire la sicurezza e l’accessibilità dei pedoni e che si inserisce nel progetto complessivo di riqualificazione del centro di Fiorano che l’Amministrazione comunale sta portando avanti da tempo.

I nuovi marciapiedi costano circa 91.000 euro, di cui 65.000 finanziati tramite il progetto “Bike to Work” della Regione Emilia-Romagna, a cui il Comune di Fiorano Modenese aveva aderito.

“Con questi interventi i pedoni, quindi penso soprattutto ad anziani e carrozzine, possono ora camminare in sicurezza senza dover stare in mezzo alla strada come è stato fino ad oggi”, sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Monica Lusetti.