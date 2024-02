Mirandola per il Giorno del Ricordo

Mirandola ricorda la sofferenza dei compatrioti perseguitati nei territori di Istria e Dalmazia a partire dagli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale e organizza un ciclo di eventi in programma per la giornata di sabato 10 febbraio: “Giorno del Ricordo”. Il Sindaco Alberto Greco alle 9.30, deporrà una corona di fiori – come da recente tradizione – presso la targa della Via dedicata ai Martiri delle Foibe a San Giacomo Roncole per poi recarsi nella Via intitolata a Norma Cossetto per osservare un momento di raccoglimento e deporre una rosa rossa.

Sempre nella giornata di sabato 10 febbraio, a partire dalle ore 11, la Vice Sindaco Letizia Budri e l’Assessore alla Cultura Marina Marchi parteciperanno all’inaugurazione istituzionale – presso il Polo Culturale “Il Pico” – della mostra dedicata a mostra dedicata all’esodo al quale furono obbligati i compatrioti dei territori di Istria e Dalmazia, denominata “Profughi del Silenzio” (fruibile gratuitamente presso il pian terreno del Polo Culturale fino al prossimo Sabato 17 Febbraio 2024).

All’interno i visitatori potranno visionare documenti originali e immagini riguardanti l’esodo Giuliano/Dalmata, con una particolare focus sull’esperienza del “Villaggio San Marco”, aperto presso l’ex Campo di concentramento di Fossoli a partire dal 1954.