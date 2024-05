Aggiornamento circa le chiusure previste sulle autostrade A1 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 20, alle 6:00 di martedì 21 maggio. Di conseguenza, sarà regolarmente fruibile l’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto.

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, sulla A14 Bologna-Taranto è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio (km 9+000) e Bologna Borgo Panigale (km 4+800), per chi proviene da Ancona ed è diretto sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 20, alle 6:00 di martedì 21 maggio.

Annullata la chiusura della stazione di Valle del Rubicone, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 20, alle 6:00 di martedì 21 maggio, come pure la chiusura dell’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 20, alle 6:00 di martedì 21 maggio.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne della suddetta stazione, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, nelle tre notti di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 maggio, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valsamoggia, al km 184+800 della A1, o di Bologna Casalecchio al km 0+800 del Raccordo di Casalecchio